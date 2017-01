Béjaia: Retour au calme et nettoyage des rues, les commerces toujours fermés (photos)

Related Articles

03/01/2017

Après des violences sans précédent lundi dans plusieurs localités de la wilaya de Béjaia, les citoyens, notamment à Seddouk, se sont mobilisés pour nettoyer les rues des séquelles laissées par une journée d'émeutes. Malgré un retour au calme partiel, les commerces restent toujours fermés.

L'on peut constater sur des photos postées par Réda Boudraâ, un militant du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) de Béjaia, un retour au calme et à l'ordre, marqué par une solidarité et une volonté citoyenne pour réinstaurer l'ordre.