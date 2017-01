Les sites web algériens bannis de Google News ?

Related Articles

03/01/2017

Depuis près de 4 heures, aucune nouvelle publication des sites web algériens n'apparaît sur Google News (Actualités), a-t-on constaté.

TSA (site d'information Tout sur l'Algérie), dont toutes les publications apparaissent habituellement en cherchant "Algérie" sur Google Actualités, est invisible depuis près de 4 heures. Même chose pour les sites d'expression arabe, dont El-Khabar, Echorouk et Ennahar. Cependant, l'on a constaté que les articles postés par Radio Algérie et l'APS (Radio et agence de presse d'Etat) apparaissent relativement.

Pour avoir le coeur net, nous avons fait la recherche en utilisant un "VPN" (recherche via une adresse IP depuis l'étranger), cependant même résultat.

Les sites algériens ont-ils été bannis de Google News ? Est-ce une panne technique au niveau du moteur de recherche Google ou les sites ont-ils été bloqués intentionnellement ? Il y a-t-il un lien avec les émeutes et violences que vivent certaines régions du pays ? Est-ce une nouvelle forme de censure ?... Ce sont toutes des questions qui nécessitent une réponse des autorités concernées.