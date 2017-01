Oran: arrestation de 94 individus en une semaine

Près d’une centaine d’individus ont été arrêtes, par les éléments de la sûreté de wilaya d’Oran, durant la période des fêtes de fin d’année, a-t-on appris, aujourd’hui, de ce corps sécuritaire.

Durant la période s’étalant du 25 décembre 2016 au début de ce mois de janvier, les services de la sûreté de wilaya, ont effectué 243 opérations ayant abouti à l’arrestation de 43 individus qui ont été déférés devant la justice et 10 ont été écrouées pour détention de drogue, port d’armes blanches et vols.

Par ailleurs, dans le cadre des procédures prises en vue de renforcer de la sécurité, à l’avènement du nouvel an 2017, des éléments de la sûreté de la daïra d’Ain El Turck, localité balnéaire et touristique par excellence, ont lancé une vaste opération ciblant la lutte contre les foyers de criminalité et les points noirs recensés sur ce territoire.

Cette opération a été soldée par le contrôle d’identité de 40 personnes au niveau du siège de la sûreté de daira. Il s’est avéré que 9 individus étaient recherchés pour des affaires de trafic de drogue et de coups et blessures volontaires.

Agées entre 22 et 40 ans, ces mis en cause sont des repris de justice, ajoute-t-on de même source, tout en signalant que ces personnes ont été déférées devant la justice conformément à une procédure judiciaire.

D’autre part, les services de la sûreté de la daïra d’Arzew ont démantelé une association de malfaiteurs composée de sept éléments, impliqués dans le trafic de drogue.

Les mêmes services de police ont arrêté quatre personnes impliquées dans une affaire de transport et vente illégale de boissons alcoolisées.