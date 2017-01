Préparations Can 2017 : Les Mourabitounes à Alger pour rencontrer amicalement les Fennecs

L’équipe nationale de Mauritanie se trouve, depuis hier 3 janvier, à Alger pour animer la double confrontation amicale face aux Verts, les 7 et 10 janvier prochain.

Le sélectionneur des ‘’Mourabitounes’’ le français Corentin Martin a fait appel à 23 joueurs dont 17 locaux en vu de ces rencontres, dans le cadre des préparations de son équipe pour entamer du bon pied les éliminatoires de la CAN 2019 au Cameroun en mars prochain.

Le premier match se disputera au stade Mustapha-Tchaker tandis que le deuxième se déroulera trois jours après au centre technique de Sidi Moussa.

Cette double rencontre sera une bonne opportunité à Georges Leekens pour tester et évaluer les nouveaux éléments de l’En et l’aider à désigner l’équipe type qui disputera la phase finale de la CAN 2017 au Gabon.