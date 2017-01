Révélation- Un avant-projet de loi criminalise la fraude dans les examens et concours

Related Articles

04/01/2017

Un avant-projet de loi élaboré par le ministère de la Justice prévoit de "criminaliser" l'acte de fraude ou de tricherie dans les examens et/ou concours, a appris Algérie24 de source officielle.

En effet, cet avant-projet de loi, modifiant et complétant la décision n° 156-66 du 8 juillet 1966, contenant le Code pénal, stipule de classer en "délit" certains actes, revoir les peines déjà prononcées et "criminaliser" tout acte de fraude dans les examens et concours nationaux.

L'on rappelle, à cet effet, que plusieurs épreuves de l'examen du baccalauréat 2016 ont été refaites pour fuite de sujets et fraude, notamment via les réseaux sociaux.