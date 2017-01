Médias: Les autorités veulent limiter l'accès aux informations et aux documents

Décidément, les autorités algériennes voudraient limiter l'accès des médias aux informations et documents.

En effet, un avant-projet de loi élaboré par le ministère de la Justice prévoit de définir les "modalités d'accès aux information, documents et bilan, ainsi que leur diffusion".

Par cette mesure, les autorités veulent assurer "le respect de la vie privée des autres, les intérêts des institutions et la sécurité nationale".

Les autorités voudraient ainsi, si toutefois l'avant-projet de loi adopté, imposer un contrôle sur les informations diffusées par les médias en Algérie.