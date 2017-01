L'opération d’alimentation du parc industriel de Sidi Khettab en électricité et gaz lancée prochainement

Related Articles

05/01/2017

Le directeur de l’énergie de la wilaya de Relizane, a annoncé mercredi, le lancement de l’opération d'alimentation du parc industriel de Sidi Khettab en électricité et gaz naturel prochainement.

Belaid Akrour, a souligné que cette opération s'effectuera au début du mois de février prochain dans le cadre du programme sectoriel spécial pour lequel le ministère de l'Energie a débloqué une enveloppe financière de l’ordre de 14 milliards DA en vue d’alimenter toutes les usines implantées dans cette zone industrielle en électricité et gaz naturel.

Ce grand projet, le premier à l'échelle nationale, porte sur la mise en place d’une station mobile pour générer l’électricité d’une énergie de 40 mégawatts, de six (6) lignes électriques de distribution de haute tension, ainsi que la réalisation de trois (3) transformateurs électriques de 220/60 et 30/60 kilovolts, ainsi que le raccordement de la zone au réseau du gaz de ville à partir de l’adduction principale sur six (6) kilomètres.

Ce projet, dont le taux d’avancement des travaux a dépassé 92 %, constitue le moteur principal ayant un impact positif sur les grands projets d’économie nationale, a précisé M. Akrour.