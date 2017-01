Une lettre urgente du ministère des Affaires religieuses aux imams au sujet des violences

En réponse aux actes de violence enregistrés dans différentes wilayas du pays, suite aux augmentations des taxes et des charges fiscales inscrites dans la Loi de finances 2017.

Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs adresse une directive aux directeurs du secteur au niveau des wilayas, dans laquelle, il les appelle à informer les imams que leur prêche de ce vendredi doit impérativement contenir des messages de sécurité et de stabilité.

En effet, les imams devront rappeler que la protection du pays face aux menaces perpétrées par des parties voulant déstabiliser la sécurité et le développement du pays, et le faire entrer par conséquent dans une spirale de violence et de peur déjà connu par le passé est le devoir de chaque citoyen.