Quand l'Ambassade des USA humilie une jeune femme dont la mère est mourante

05/01/2017

Une femme désespérée, voulant à tout prix rendre visite à sa mère mourante, hospitalisée aux Etats-Unis, nous raconte la mésaventure qu’elle a vécue aujourd’hui à l’ambassade des Etats-Unis, suite à l’humiliation qu’elle a subie avec sa sœur de la part d’un agent de l’ambassade qui, en apprenant le motif de leur demande de visa, a adopté un comportement agressif et a catégoriquement refusé de leur permettre d'effectuer l’entretien.



Nous publions ainsi le cri de détresse de cet jeune femme tel que nous l'avons reçu.

« Bonjour,

Je viens par ce présent mail signaler un comportement inacceptable de la part d'un agent de l'ambassade de l'USA.

Ma mère qui est malade est partie rendre visite a ma sœur a Indianapolis, une fois la bas son état s'est aggravé et elle se retrouve bloqué aux USA. L'hôpital Eskanazi nous a adressé une lettre pour nous dire que notre mère est mourante et que la présence de ses enfants est indispensable , aucune de ses fille n'avait l'intention de partir car nous avons nos vie ici (famille et travail) mais suite a l'état de notre mère ,nous avons décidé de faire une demande de visa pour la revoir et voir qu'est ce qui se passe, on est partie ce matin 5 Janvier 2017 au RDV pour un entretient et la , c'est le KO

Ma grande sœur Mounira a été humiliée par l'agent américain ,dès qu'il a appris que le motif est pour voir notre mère il a tout de suite refusé en criant et il n'a même pas pris la peine de lire la lettre et de faire l'entretient , il a dit je refuse car je vous fait pas confiance , et puis pourquoi votre mère malade s’est rendue aux USA ? Ma sœur en larmes a tenteé de se faire écouter par cet agent en lui expliquant que notre mère n'est pas en situation irrégulière ,mais hélas rien ,aucune empathie

Quand elle lui a dit que nous allons laisser nos enfants ici pour voir notre mère il lui a répondu que (votre mère aussi vous a laisser ) sachant que on est des cadres dans de grande boite , c'est en criant et en manquant de respect qu'on a reçu le refus .tout en payant 17600da par personne

Certes il a tout les droits de nous refuser le visa mais il n'a aucun droit de traiter un individu de cette manière .

Résultats notre mère mourante là-bas et nous ne pouvons pas la revoir.

En pièce jointe la lettre de l'hôpital et la feuille verte du refus ».