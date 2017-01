ANSEJ: Inscription et suivi en ligne des dossiers prochainement possible

Related Articles

06/01/2017

Slimane Boulekrinet, conseiller du directeur général de l’agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (Ansej) a affirmé, jeudi à Guelma, que l’organisme compte lancer "avant fin janvier" de nouvelles applications sur son site électronique permettant aux jeunes d’effectuer leurs demandes et de suivre leurs dossiers par Internet et téléphones mobiles.

Ces applications "sont actuellement prêtes et sont en cours d’expérimentation avant de les mettre officiellement en service" à travers tout le territoire national, a déclaré à l’APS ce responsable, en marge de l’installation de la section de wilaya de la fédération nationale des jeunes entrepreneurs, organisée à la maison de la culture Abdelmadjid Chafai.

Par ailleurs, M. Boulekrinet a ajouté que les services proposés à travers le site web de l’agence visent à créer un réseau de jeunes entrepreneurs susceptible de constituer "un espace pour faire connaître les micro entreprises et exposer leurs produits", en plus d’ouvrir un débat entre les jeunes bénéficiaires et créer des passerelles d’interactivité et d’échanges d’expériences’’.