Police judiciaire: La mise au point d'Ahmed Ouyahia (Vidéo)

Ahmed Ouyahia, Secrétaire général du RND (Rassemblement national démocratique) et Chef de cabinet à la Présidence de la République, s'est expliqué aujourd'hui sur la polémique enclenchée par le récent communiqué du Conseil des ministres, selon lequel la qualité d'officier de police judiciaire militaire est octroyée aux officiers de la sécurité de l'Armée dans la version en langue française du communiqué et à la Sécurité militaire, dans la version en langue arabe, provoquant ainsi une vive polémique sur le retour présumé des agents de l'ex-DRS (services secrets) aux administrations.

En effet, dans une déclaration faite à Ennahar TV, Ouyahia affirme que la sécurité militaire, rattachée à la Présidence de la République après la réforme de 2013, dispose toujopurs d'une police judiciaire militaire. Il explique ainsi que le nouveau projet de loi de la justice militaire octroie la qualité d'officier de la police judiciaire militaire aux officiers de la sécurité de l’Armée, rattachée à l’Etat-major.

Le Secrétaire général du RND profite de l’occasion pour s’exprimer sur les actes de violence perpétrés ces derniers jours, notamment à Béjaia, appelant au calme et à condamner les appels à la déstabilisation de la sécurité nationale.