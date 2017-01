Audimat: EnnaharTV détrône Canal Algérie sur le bouquet SFR

Related Articles

06/01/2017

Décidément, rien n'arrête plus la chaîne de télévision privée algérienne, EnnaharTV!

Quelques mois après avoir intégré le bouquet français SFR, EnnaharTV a réussi à détrôner la chaîne d'Etat d'expression française, Canal Algérie, pourtant très répandue parmi la communauté algérienne établie à l'étranger.

En effet, selon des récentes données communiquées par l'opérateur français, EnnaharTV, déjà en coude-à-coude avec Canal Algérie, a pu prendre le dessus.

EnnaharTV s'invite ainsi chez les Algériens de l'étranger, qui pourront avoir un oeil sur les événements qui se déroulent dans leur pays d'origine, ainsi que des actualités qui les concernent, puisqu'EnnaharTV dispose de correspondants en France et dans d'autres pays étrangers et assure, qui s'enquièrent de la situation des émigrés et rapportent leurs préoccupations.