Terrorisme: 2 éléments de soutien arrêtés, 28 bombes et un canon détruits

Deux personnes soutenant les groupes terroristes ont été arrêtées à Batna, vendredi 6 janvier, par un détachement de l’Armée Nationale Populaire, indique un communiqué du ministère de la Défense.

Les troupes de l’ANP et dans le cadre de la lutte antiterroriste, ont procédées à l’arrestation de deux personnes soutenant des groupes terroristes à Batna et ont réussis à détruire deux abris terroristes, 28 bombes et un canon de fabrication artisanale à Aïn Defla et Bouira.

En parallèle, une unité de Gardes-frontières a déjoué une tentative de contrebande d’une quantité non négligeable de carburant et a procédé à la saisie de deux véhicules près de la frontière algéro-tunisienne.

Tandis qu’onze personne ont été interceptées par les Gardes-côtes pendant qu’elles tentaient d’émigrer clandestinement à bord d’une embarcation artisanale à Oran.