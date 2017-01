La Gendarmerie Nationale récupère un enfant après son enlèvement par des inconnus

Related Articles

07/01/2017

Une voiture volée a été retrouvée avec à son bord un bébé par une brigade de la Gendarmerie Nationale, le vendredi 6 janvier, au niveau de la localité de Hassi-Ben-Abdellah dans la wilaya de Ouargla, informe un communiqué du Commandement de la Gendarmerie Nationale.

Le père du nourrissant été stationné en compagnie de sa femme à proximité du lac de Hassi-Ben-Abdellah ou il a été dépossédé de son véhicule avec à son bord son enfant de deux mois, par trois malfrats qui ont ensuite pris la fuite vers une destination inconnue.

La victime a ensuite alerté par téléphone la Gendarmerie Nationale d’Ouargla, qui a aussitôt procédé aux recherches qui les ont conduits un quart d’heure plus tard à retrouver la voiture avec à son bord l’enfant saint et sauf qui a été remis par la suite à ses parents.

Par ailleurs, des tentatives de contrebandes et de trafique de drogue ont été déjouées par les unités de gendarmes à travers plusieurs wilayas, conduisant à l’interpellation de plusieurs individus et la saisie de quantités non négligeables de marchandises et de drogues, durant cette première semaine de 2017.