Terrorisme routier: 20 morts et 20 blessés en une journée

Vingt personnes sont mortes et 20 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus aujourd’hui, samedi 7 janvier, dans trois wilayas du pays (M'Sila, Ghardaïa et Mascara), a-t-on appris auprès de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de M'Sila avec 10 morts et 12 blessés. La wilaya de Ghardaïa a également enregistré un grave accident qui a fait 7 morts et un blessé. Le drame s'est produit à la suite d'une collision entre un véhicule utilitaire et un semi-remorque.

Le bilan de cette journée s'est alourdi encore plus avec le décès de trois personnes dans un grave accident survenu dans la wilaya de Mascara suite à une collision entre un véhicule touristique et un taxi. Cet accident a également fait six blessés.