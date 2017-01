Accidents de la route: 60 personnes tuées durant la 1ère semaine 2017

Pas moins de 60 personnes ont été tuées et 387 autres blessées dans 223 accidents de la route à travers le pays, durant la première semaine de 2017, indique la Gendarmerie nationale dans un communiqué.

Ce bilan, quoiqu'en baisse par rapport à l'année précédente où 70 personnes avaient été tuées et 539 autres blessées dans 310 accidents, reste très alarmant. Hier, 7 janvier qui coïncide avec la fin des vacances d'hiver, était la journée la plus tragique sur les routes algériennes, où 25 personnes ont été tuées et 86 autres blessées.

Par ailleurs, le bilan de la Gendarmerie nationale souligne que les véhicules de transports de voyageurs et de marchandises étaient les plus impliqués.