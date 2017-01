Algérie : Découverte d’une cache contenant une quantité importante d’armes à la frontière avec le Mali

Une importante quantité d’armes et de munitions a été récupérée par un détachement de l’Armée nationale populaire, samedi 7 janvier, lors d’une patrouille à Tin Zaouatine à la frontière algéro-malienne, indique un communiqué du ministère de la Défense.

Suite à la découverte d’une cache d’armes, une unité de l’ANP a récupéré un important arsenal d’artilleries, d’armes à feu et de munitions, la cache contenait 22 pièces d’armes composés d’un Mortier de 60 mm, trois mitrailleuses (deux calibre 12.7 et un PKT), un fusil mitrailleur (FMPK), neuf pistolets mitrailleurs (Kalachnikov), quatre semi-automatiques Simonov et quatre fusils à répétition, ainsi qu’une quantité non-négligeable de munitions de différents calibres.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation de la frontière menée par les troupes de l’Armée Nationale.