Violences à Béjaia: 39 policiers blessés, le "professionnalisme" des forces de l'ordre salué

Trente-neuf agents de police ont été blessés dans les émeutes et violences qui ont eu lieu au lendemain du Réveillon dans la wilaya de Béjaia, révèle la DGSN (Direction générale de la Sûreté nationale) dans un communiqué.

En effet, selon la DGSN, les forces de la police de Béjaia "ont fait preuve d'un grand professionnalisme", puisqu'"aucun dépassement n'a été enregistré parmi les citoyens". Cependant, 39 policiers ont été blessés, témoignant du "sacrifice" et du "dévouement" de ces derniers dans l'exercice de leur mission de protection des personnes et des biens.

La société civile et les citoyens de manière générale de la wilaya de Béjaia ont, selon le même communiqué, "apprécié" les sacrifices des agents de la police.