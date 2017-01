Concours de recrutement : Le nombre de postes pas encore fixé (Benghebrit)

Related Articles

09/01/2017

La ministre de l'Education nationale Nouria Benghebrit, a affirmé dimanche que les services de son département n'avaient pas encore fixé "avec exactitude" le nombre de postes à pourvoir pour le concours de recrutement de 2017.

Mme Benghebrit a annoncé dans une déclaration à la presse en marge de la journée arabe d'alphabétisation que ''le nombre de postes à pourvoir pour le concours de recrutement de l'année 2017 n'a pas encore été fixé "avec exactitude", indiquant que "ce nombre s'élève actuellement à plus de 5.000 postes qui concernent le recrutement d'enseignants contractuels".

"Pour fixer la date du concours et le nombre de postes à pourvoir, il faut collecter plus de données", a soutenu la ministre, tout en souhaitant que le concours puisse se tenir dans les plus brefs délais.