Messahel s'entretient avec des parlementaires de la chambre des représentants de la Libye à Alger

Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etat arabes, Abdelkader Messahel s'est entretenu aujourd’hui à Alger avec une délégation de parlementaires de la Chambre des représentants de Libye dans le cadre des derniers développements de la situation dans le pays, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont évoqué "les voies et les moyens permettant l'accélération de la mise en œuvre du processus de règlement de la crise en Libye, à travers la dynamique de dialogue inclusif inter-libyen et la réconciliation nationale, pour la préservation de la stabilité de la paix et de la sécurité de ce pays voisin", a précisé la même source.

A ce titre, M. Messahel a rappelé la vision de l'Algérie et ses efforts fondés sur la "non-ingérence, la solution politique et le rapprochement entre les positions des parties libyennes."

Les membres de la délégation libyenne ont, de leur côté, salué "les importants efforts consentis par l'Algérie au titre de la facilitation de la concertation entre les partis libyennes et le dialogue inter-libyen, dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord politique et en soutien au processus initié par l'ONU", a conclu le texte.