Demande de visa américain: Le passeport livrable à domicile

L'ambassade des Etats-Unis à Alger vient d'annoncer un nouveau système de paiement et de prise de rendez-vous pour les demandeurs de visa américain. Ce nouveau système entrera en vigueur à partir du 8 janvier 2017.

"L'ambassade des États-Unis est heureuse d'annoncer la mise en place, très prochainement, d’un nouveau système de paiement et de prise de rendez-vous des visas. A partir du 8 janvier, après avoir rempli la demande de visa en ligne, les demandeurs de visas devront se rendre à un des bureaux d'Aramex (situés à Alger, Hassi Messaoud, et bientôt Oran) pour s’acquitter des frais de demande de visa. Aramex leur délivrera un reçu qui leur permettra de prendre rendez-vous pour leur visa. Nous avons des rendez-vous disponibles à partir du 02 février", indique un communiqué de l'ambassade.

"Dans le cadre de cette nouvelle prestation de service et pour un petit supplément de paiement, les demandeurs de visa auront la possibilité de se faire livrer leur passeport directement à domicile", précise le même communiqué.



Questions fréquentes:

-Q: Pourquoi est-ce que l'ambassade des États-Unis procède-t-elle à ce changement?

R: A ce jour, les demandeurs de visa n'avaient pas à effectuer de paiement avant la prise de leur rendez-vous. Ce qui signifiait que des cybercafés et des agents de voyages essayaient de réserver tous les rendez-vous disponibles (qui sont à l’origine gratuits) dans le but de les «vendre» à un prix élevé aux voyageurs algériens. C’est devenu extrêmement difficile pour les voyageurs algériens de prendre rendez-vous par eux-mêmes. Simultanément, 30 à 55% des rendez-vous, réservés par ces individus pour des personnes fictives qui ne se présentaient pas à l’ambassade, auraient pu être utilisés par des voyageurs légitimes. Nous pensons qu'en faisant payer les demandeurs de visa à l'avance, nous serions en mesure d’évaluer et de répondre au mieux à la demande des voyageurs algériens.

-Q: Ce service contractuel coûtera-t-il plus d'argent aux requérants?

R: Non. Le demandeur de visa n'aura pas à payer de frais supplémentaires pour ce service contractuel. Il va simplement s’acquitter des frais de visa un peu plus tôt dans le processus.

-Q: Est-ce que toutes les demandes seront maintenant traitées par un service contractuel plutôt que par l'ambassade des États-Unis?

R: Non. Après avoir effectué le paiement à travers notre service contractuel, toutes les demandes sont directement traitées par l'ambassade des États-Unis. Les voyageurs désirant se rendre aux Etats-Unis pour la première fois devront quant à eux venir en personne pour une entrevue avec un de nos officiers consulaires.

-Q: Comment est-ce que les demandeurs de visa pourront récupérer leurs passeports avec le visa ?

R : Si le visa est approuvé, le demandeur de visa peut, à présent, se faire livrer directement à domicile. Il devra simplement payer l’équivalent de 10.75dollars (en monnaie locale) au coursier, à la livraison. Les demandeurs de visa désirant récupérer leurs passeports eux-mêmes au niveau des bureaux d’Aramex n’auront pas à payer de frais supplémentaires. L’ambassade est généralement en mesure de renvoyer les passeports à leurs propriétaires dans les cinq jours ouvrables suivant l’approbation du visa.

-Q: Qu'en est-il des voyageurs qui ont déjà visité les États-Unis et qui renouvellent leur visa? Ou les enfants et les voyageurs plus âgés?

R: Les voyageurs qui se sont rendu aux Etats-Unis avec un visa en cours de validité ou un visa qui a expiré il y a moins de 12 mois ne devront probablement, du tout, pas venir à l'ambassade. Ceci sera déterminé une fois que le demandeur de visa aura répondu à une série de questions sur le site Web http://www.ustraveldocs.com/dz_fr/dz-steps.asp. Si le demandeur est éligible au programme d’exemption d’entrevue de visa, il va simplement procéder au paiement des frais de demande de visa à Aramex, qui se chargera de transmettre sa demande à l'ambassade des États-Unis où un officier consulaire l’examinera pour la renvoyer à Aramex par la suite. Le processus ci-dessus s'applique également aux enfants de moins de 14 ans qui voyagent avec leurs parents ou aux demandeurs âgés de plus de 79 ans ayant, préalablement, effectué un voyage aux États-Unis. Pour plus amples détails, prière de consultez notre page http://www.ustraveldocs.com/dz_fr/dz-niv-visawaiverinfo.asp.

-Q: Dois-je me déplacer au bureau d'Aramex en personne ? Ou est-ce qu’un membre de ma famille ou un agent de voyages peut y aller à ma place?

R: Vous n'avez pas besoin de vous y rendre en personne, mais la personne qui effectuera le paiement pour vous devra présenter une copie de votre passeport. Aramex émettra un reçu sur la base du nom figurant sur ce passeport. Si vous voyagez en famille, vous pouvez obtenir un reçu pour l’ensemble de votre famille, mais vous devrez vous présenter pour l'entrevue à l'ambassade munis de votre livret de famille. Note: les enfants de moins de 14 ans n'ont pas besoin de se présenter pour l’entrevue - voir ci-dessus)

-Q: Qu'en est-il des gens qui veulent voyager avant le 2 février?

R: Comme d’habitude, l'ambassade garde en réserve des places pour les rendez-vous d'urgence. Ces rendez-vous peuvent être utilisés pour des déplacements médicaux urgents, pour des programmes d’études dont les cours commenceraient bientôt aux États-Unis et pour des hommes d'affaires ayant besoins de se rendre aux Etats-Unis en urgence. Les demandeurs de visa pourront introduire des demandes de rendez-vous d’urgence à travers ce même système qui leur a permis de prendre leurs rendez-vous réguliers.

-Q: Où est situé Aramex?

A: Alger: Lot D, EL ACHOUR. À côté de l'imprimerie officielle, 16035 (chemin de la briqueterie).

Hassi Messaoud: Quartier Sadoun, N# 25, Hassi Messaoud

-Q: Aramex acceptera-t-elle les cartes de crédit?

R: Présentement, non. Tout paiement sera effectué en espèces – en dinar algérien uniquement. Nous espérons offrir le service de carte de crédit dans un proche avenir.

-Q: Dois-je apporter le reçu de paiement des frais pour l'entrevue avec l‘officier consulaire à l’ambassade?

A: Oui.

-Q: Dois-je payer d'autres frais à l'ambassade?

R: Les candidats algériens n'auront pas à payer de frais supplémentaires à l'Ambassade. Pour les ressortissants de certains pays, il existe une taxe d'émission supplémentaire, basée sur des accords de réciprocité. Voir notre page https://travel.state.gov/content/visas/en/fees/reciprocity-by-country.html.

-Q: Où puis-je trouver le montant exact à payer pour chaque catégorie de visa?

R: Lorsque vous remplissez le formulaire de demande de visa en ligne, vous recevrez un imprimé indiquant le montant total que vous devez payer au bureau d'Aramex. Pour plus d'informations, consultez notre page https://travel.state.gov/content/visas/en/fees/fees-visa-services.html.

-Q: Qu'en est-il du remboursement si je rate mon rendez-vous ou que mon visa est refusé?

R: Votre reçu de paiement est valable pour une durée d’une année. Si vous ratez ou annulez votre rendez-vous initial, vous ne pourrez reprendre rendez-vous qu’après une période d’attente de trois mois. Les demandeurs de visa ayant annulé, ayant raté, ou ayant repris leur rendez-vous plus de trois fois devront, de nouveau, s’acquitter des frais de demande de visa. Cependant, si vous vous présentez à votre rendez-vous, et que votre visa est refusé, il n'y aura aucun remboursement de frais.

-Q: La validité des visas touristiques est-elle limitée à deux ans seulement?

R: Oui, cela est fait sur la base de la durée des visas délivrés par le gouvernement algérien aux citoyens américains qui se rendent en Algérie.

-Q: Ce changement affectera-t-il les demandeurs de visa d'immigration?

R: Les demandeurs de visa d'immigration devront maintenant créer un profil en ligne http://www.ustraveldocs.com/dz/. Les demandeurs de visa d'immigration qui doivent effectuer un paiement avant leur entrevue le feront maintenant au bureau d'Aramex au lieu de le faire à l'ambassade des États-Unis.

-Q: Si j'ai du mal à programmer mon rendez-vous, à qui dois-je m'adresser?

R: Consultez notre page Contactez-nous https://algiers.usembassy.gov/contact2.html.