Tassili Airlines-Entmv: signature d'un accord sur la billetterie

09/01/2017

La compagnie aérienne Tassili Airlines (TAL) et l'Entreprise nationale de transport maritime des voyageurs (Entmv) ont signé lundi à Alger un protocole d'accord portant sur la vente des billets à travers les réseaux de vente de ces deux sociétés.

Ainsi, les voyageurs voulant acheter les billets d'avion de TAL auront la possibilité de le faire également au niveau des agences de l'Entmv et vice versa, et ce, à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

Entrant en vigueur au plus tard au début de la saison estivale prochaine, ce protocole d'accord a été paraphé à bord du navire Tariq Ibn Ziad au port d'Alger par le P-dg de TAL, Belkacem Harchaoui, et son homologue de l'Entmv, Ahcene Grairia, en présence du P-dg du Groupe de transport maritime (Gatma), Righi El Badar.

Par ailleurs, ces deux compagnies de transport comptent lancer prochainement la formule du billet combiné lequel permettra aux voyageurs de faire l'aller en bateau de l'Entmv et le retour en avion de TAL et réciproquement.

En outre, le P-dg de l'Entmv a annoncé l'ouverture prochaine d'une ligne maritime reliant Mostaganem à Valence (Espagne).

Il a également relevé que grâce à la politique de promotion des tarifs de transport et de rationalisation de navettes, l'entreprise qu'il dirige a pu assurer, en 2016, le transport de 52.000 passagers et de 23.000 véhicules de plus par rapport à ceux transportés en 2015.

De surcroît, M. Grairia a fait part de l'acquisition prochaine d'un navire d'une capacité de 1.800 places et de 600 véhicules.

Ce navire sera aussi utilisé pour l'organisation de croisières durant la basse saison, et ce, avec une capacité de 1.500 lits et de 300 fauteuils tout en ayant une autonomie en carburants et en vivres de dix (10) jours.

Pour sa part, M. Harchaoui a indiqué qu'une autre convention serait signée bientôt entre TAL, Entmv et le groupe Logitrans spécialisé dans le transport routier de marchandises et de logistique, pour le transport multimodal.

Il a aussi avancé que TAL avait lancé un appel d'offre pour l'acquisition de quatre (4) avions de 150 sièges et d'un autre de 70 places: "Le contrat d'acquisition sera concrétisé d'ici la fin de l'année en cours".

Tassili Airlines assure des lignes domestiques et cinq (5) dessertes vers la France (Paris, Strasbourg, Marseille, Nantes, et Lyon) et compte ouvrir, durant le premier trimestre 2017, une ligne Alger-Nouakchott via Tindouf.

TAL possède une flotte de 12 aéronefs de divers types. Elle avait été créée en 1998 dans le cadre d'une joint-venture entre Sonatrach et la compagnie Air Algérie, avant de devenir une filiale à 100% de ce groupe pétrolier national depuis 2005.