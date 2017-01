Décès de l'ancien président portugais: Bensalah signe le registre de condoléances

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, s’est rendu lundi au siège de la résidence de l'ambassadeur portugais à Alger, au nom du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour signer le registre de condoléances suite au décès de l'ancien président portugais, Mario Soares.

Bensalah était accompagné du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération, Ramtane Lamamra.

"Nous avons appris avec une grande affliction et une profonde tristesse la nouvelle de la disparition de l'ancien président de la République du Portugal, Mario Soares", a écrit M. Bensalah sur le registre.

Le Portugal perd "un grand homme et un symbole de son histoire qui a consacré toute sa vie à la défense des causes justes et à la consécration de la démocratie dans son pays", a-t-il ajouté.

"En cette douloureuse circonstance, je tiens à présenter, au nom du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, mes sincères condoléances au gouvernement et au peuple portugais.