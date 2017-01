OPEP: L'Algérie présidera les 21 et 22 janvier une réunion du comité de surveillance à Vienne

C'est finalement à Vienne qu'aura lieu la première réunion du comité de surveillance de l'accord sur la limitation de la production pétrolière, impliquant trois pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), le Koweit, le Venezuela et l'Algérie, et deux pays hors OPEP, la Russie et Oman, a appris ALG24 de source officielle.

Cette première réunion du comité de surveillance sera présidée par l'Algérie et aura pour ordre du jour la mise en oeuvre de l'accord sur la réduction de la production OPEP et non-OPEP.

Par ailleurs, l'agence russe TASS confirme aujourd'hui que la Russie a reçu une invitation pour participer à une réunion du comité de surveillance de l'accord les 21 et 22 janvier à Vienne, mais n'a pas encore désigné qui va la représenter.

Il convient de rappeler qu'Abou Dhabi avait été proposé pour habrité cette première réunion du comité de surveillance, mais n'a pas finalement été choisi.