Alerte Météo: Pluie et neige sur les wilayas du Nord à partir de ce soir

10/01/2017

Des chutes de neige au Nord du pays sur les hauteurs dépassant 1.000m, ainsi que de fortes averses de pluies sur les wilayas du Centre et de l’Est sont prévus pour ce soir, 10 janvier, indique un bulletin de météo spécial (BMS).

Les chutes des neiges sont prévues à partir de mardi à 21h00 jusqu’à mercredi à 09h00 et concernera les hauteurs de plus de 1.000 mètres des wilayas suivantes : Blida, Médéa, Tizi-Ouzou, Boura, Djelfa, ainsi que Béjaia, Khenchela, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Jijel, Batna, Oum El-Bouaghi, Naâma, Tiaret et El-Bayadh.

Des précipitations sont aussi à prévoir à partir de mardi 18h00 jusqu’à mercredi à 12h00, les cumuls de pluie dépasseront localement les 40mm et concernera les wilayas d’Alger, Boumerdès, Jijel, Skikda, Annaba, El-Tarf, Tissemsilt et également Chlef, Tipaza, Blida, Ain Defla et Médéa, selon la même source.