Législatives 2017: Pas de changement dans les circonscriptions électorales

Le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales a affirmé, mardi 10 janvier, qu’aucun changement ne s’effectuera dans les circonscriptions électorales suite à la création des wilayas déléguées, notamment dans le Sud du pays.

Le ministère de l'Intérieur explique, dans un communiqué repris par l'APS, que les wilayas déléguées ne sont qu’une simple réorganisation administrative.



Le directeur des études au sein du ministère de l’Intérieur a précisé que les procédures relatives aux prochaines élections ‘’ne connaitront aucun changement du côté légal’’, la création des wilayas déléguées au sud n’est qu’une réorganisation administrative et non pas un nouveau découpage régional.