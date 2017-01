La revue El Djeich : la stabilité et la quiétude de l'Algérie restent au-dessus de tout

Related Articles

10/01/2017

La "sécurité au présent et au futur" ainsi que la "prospérité dans la stabilité et la quiétude" de l'Algérie restent au-dessus de tout, a indiqué la revue de l'Armée nationale populaire (ANP), El-Djeich dans l'édito du dernier numéro.

L'éditorial intitulé "nos valeurs nationales : une lanterne qui nous éclaire" soutient que "L’Armé nationale populaire (ANP) est pleinement consciente qu’à la lumière de la conjoncture internationale et régionale actuelle, la sécurité de l’Algérie, au présent et au futur, ainsi que sa prospérité dans la stabilité et la quiétude, restent au-dessus de tout".

Il a été souligné, à cet effet, que durant l'année 2016, l’ANP "a poursuivi l’accomplissement de ses missions constitutionnelles en déployant des efforts soutenus dans tous les domaines afin de défendre le pays, assurer sa sécurité, celle du citoyen et préserver sa stabilité ainsi que son indépendance et sa souveraineté, dans une conjoncture régionale caractérisée par l’instabilité, du fait des mutations et évènements aux retombées incertaines".

El Djeich note, à ce propos, que l’ANP "a fait face en s’armant des facteurs de force acquis ces dernières années, sous le commandement et avec le soutien du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelaziz Bouteflika, ainsi que les orientations et instructions du vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP, le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah.

Il a été ainsi relevé que "les résultats positifs que l’ANP a pris l’habitude d’enregistrer dans nombre de domaines, d’année en année, sont le fruit d’un travail acharné et permanent, que ce soit sur le plan de la formation des éléments, de la préparation au combat ou sur le plan des équipements et des infrastructures de base".

Le haut commandement de l’ANP "a veillé à ce que tous les facteurs de succès du processus de développement de nos forces armées soient réunis, en mettant à leur disposition tous les moyens nécessaires à leur modernisation et leur professionnalisation. Ce qui a eu pour effet de promouvoir le rendement opérationnel et au combat du corps de bataille", explique El Djeich.

L'auteur rappelle, à ce propos, la déclaration du vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP, à l’occasion d’une de ses visites dans les Régions militaires, dans laquelle il avait affirmé que "la maîtrise des facteurs de développement des aptitudes au combat, du potentiel opérationnel de notre corps de bataille et la promotion de l’ensemble des composantes de nos forces armées sont les principaux objectifs auxquels aspire le Haut commandement de l’ANP, qui £uvre pour leur concrétisation sur le terrain».

L'Edito d'El Djeich souligne, dans ce sens, qu'"en poursuivant ses tâches avec persévérance et sans relâche, suivant une vision juste et de longue portée, l’ANP est mue par son attachement à l’Algérie, la sincérité envers la patrie qu’elle place au-dessus de tout".

"Ainsi, il est apparu, avec le temps, que les mesures prospectives prises par le commandement de l’ANP ces dernières années, visant la sécurisation des frontières du pays, démarche renforcée par la cohésion entre le peuple et son armée en toutes circonstances, sont à même de mettre en échec toute manoeuvre ou menace".

Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP, l’a d’ailleurs rappelé lors de sa dernière visite de travail et d’inspection dans la 2e RM, en déclarant : ½à Durant l’accomplissement de nos missions au sein de l’ANP, digne héritière de l’ALN, nous avons pris le pari, ces dernières années, d’investir dans le capital abnégation et dévouement de notre peuple, dans ce qui nourrit son existence, conscient et authentique, de sentiments nobles envers l’Algérie...".

El Djeich note que "cette vision éclairée du Haut commandement de l’ANP vient conforter sa lecture précise et juste des dessous de la portée des évènements qui ont cours dans le monde et dans notre région particulièrement, ainsi que la prise en compte judicieuse du caractère sensible des missions de notre armée pour faire face fermement et avec détermination à tout danger pouvant menacer la sécurité de notre pays ...."

Pour El Djeich, "il apparaît clairement, aujourd’hui plus que jamais, que les défis de l’heure imposent à tous de s’astreindre au plus haut degré à la vigilance afin de faire avorter les manoeuvres et complots, pour que l’Algérie demeure comme elle l’a toujours été, un bastion imprenable pour ses ennemis, une Algérie forte et fière, attachée à nos référents nationaux riches en épopées héroïques...".

Avec la nouvelle année, relève la revue, "l’ANP poursuivra sur la même voie, dans le cadre de l’accomplissement de ses nobles missions en toutes circonstances, prête à tous les sacrifices, en suivant l’exemple de ses aînés, pour faire barrage à toute tentative de porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de notre pays, grâce à la volonté et à la résistance des générations de l’Algérie...".