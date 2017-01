Benghabrit ordonne les établissements scolaires de célébrer Yennayer

Related Articles

11/01/2017

Le département de Benghabrit a ordonné aujourd'hui, mercredi 11 janvier, les établissements scolaires, à travers le territoire national, de marquer le nouvel an amazigh, qui coïncide avec le 12 janvier de chaque année, avec des activités pédagogiques, culturelles et artistiques, indique un communiqué du ministère de l'Education nationale.

En effet, les établissements scolaires sont appelés à dispenser un cours sur la fête de Yennayer et ses valeurs sociales, civilisationnelles et historiques. Ce dernier sera présenté aux élèves durant la matinée de jeudi. Pour l'après-midi, des activités artistiques y sont prévues, cela en coordination avec les directions wilayales de la culture, du tourisme et de l'environnement.