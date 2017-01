Des routes coupées et des accidents enregistrés suite aux précipitations de la neige

Related Articles

11/01/2017

La tombée des neiges dans la nuit de mardi à mercredi sur le Nord du pays, a provoqué la coupure de plusieurs routes et a engendré plusieurs accidents dont deux mortels, selon un communiqué de la Gendarmerie nationale.

Les routes nationales et wilayales ont subis une dégradation suite aux intempéries qui touchent la plupart des régions du Nord, la RN15 qui relie Tizi-Ouzou et Bouira est impraticable au niveau du sommet de Tirourda à Iferhanoun et la RN76 et RW 45 à Sétif, qui sont coupée à la circulation automobile, ainsi que la paralysie du trafic au niveau de RN 26A qui joint Bejaïa à Tizi-Ouzou, à cause de l’amoncellement de la neige.

Suite à cela, douze accidents de la route ont été enregistrés par les unités de la Gendarmerie, qui ont engendrés deux décès et trente-six blessés, ainsi que des pertes matériels incluant des moyens de locomotion.