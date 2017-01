Education Nationale : Les candidats au BAC et au BEM appelés à confirmer leurs inscriptions

Dans le cadre de la préparation des examens scolaires de la session de 2017, l’Office national des examens et des concours informe aussi bien les candidats libres que scolarisés que ses sites électroniques officiellement seront ouverts à partir du 15 janvier jusqu’au 15 février, dans le but de permettre à tous les candidats de s’assurer de la véracité de leurs informations personnelles particulièrement : le nom et prénom, la date et lieu de naissance, la filière, la 3ème langue en ce qui concerne les littéraires, la langue amazigh ainsi que l’éducation artistique, musicale et art-plastique .

Dans le cas de la découverte d’une erreur, les candidats libres adresseront une correspondance au bureau de l’ONEC rattaché à la direction de l’éducation, quant aux candidats scolarisés ils remettront leurs correspondances aux directeurs de leur établissements qui les transmettra au bureau de l’ONEC rattaché à sa direction d’éducation et ce avant le 26 février 2017.

L’office ne sera pas tenu responsable des erreurs non communiquées par les candidats après la date butoir fixée.

Les directeurs des établissements scolaires informeront l’ensemble des candidats des procédures nécessaires à la correction des erreurs enregistrées.

Il est nécessaire de rappeler que les candidats libres passeront l’épreuve sportive à partir du 16 jusqu’au 1er avril