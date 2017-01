Contrebande: 12 narcotrafiquants arrêtés et trois véhicules saisis

Dans des opérations distinctes menées à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam, des détachements de l’Armée Nationale Populaire ont intercepté douze 12 contrebandiers et saisi 03 véhicules tout-terrain, 1,675 tonnes de denrées alimentaires, 1600 litres de carburant, 03 marteaux piqueurs et un téléphone satellitaire, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

Par ailleurs,un détachement de l’Armée Nationale Populaire et des éléments des Gardes-frontières ont saisi, le 10 janvier 2017 à Tlemcen, 114 kilogrammes de kif traité, tandis qu’un autre détachement combiné a arrêté un 01 contrebandier à bord d’un camion chargé de (3,28) quintaux de tabac à El-Oued .

D’autre part, des détachements de l’ANP ont arrêté à Biskra, Ghardaïa/4° RM, et Bordj Badji Mokhtar, 87 immigrants clandestins de nationalités africaines, tandis que des éléments de la Gendarmerie Nationale ont déjoué une tentative d’émigration clandestine de 07 personnes à Aïn Témouchent