CAN2017 : Saphir Taïder forfait, Ramy Bensebaini incertain

La malédiction des blessures frappe les Verts à la veille de leur départ au Gabon !

Le jeu se complique pour le sélectionneur national, George Leekens, qui perd un milieu de terrain très important et l'incertitude règne sur la participation du jeune défenseur Ramy Bensebaini, également blessé.

En effet, à la veille du départ au Gabon pour participer à la Coupe d'Afrique des nations, Saphir Taïder, le milieu de terrain récupérateur des Verts et sur lequel Leekens comptait beaucoup, a été victime d'une blessure qui l'empêchera de prendre part aux matchs de la CAN, a-t-on appris de source sûr.

Safir Taïder s'est plaint de douleurs au niveau du genou durant la séance d'entraînement d'aujourd'hui. Il prendra un vol demain vers l'Italie où il sera pris en charge.

Par ailleurs, le sélectionneur national aura, selon nos sources, jusqu'à demain pour remplacer Saphir Taïder. Leekens fera-t-il appel à Feghouli ?