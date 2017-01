Alerte Météo: Pluie et neige sur le Nord du pays dès vendredi

Une vague de froid accompagnée de fortes intempéries est prévue dès ce vendredi sur les régions Nord du pays et s'accentuera à partir de samedi.

En effet, de la pluie, de la neige et de la grêle sont prévues sur les wilayas du nord du pays ce week-end est se poursuivront jusqu'à lundi, indique aujourd'hui la directrice de la communication de l'ONM (Office national de météorologie), Houaria Berrakta.

Contactée par EnnaharTV, Houaria Berrakta affirme qu'une série de perturbations météorologiques est prévue à partir de ce vendredi ; des pluies assez marquées affecteront les régions du centre de l’est et de l'ouest du pays.

Des chutes de neige seront enregistrées également à partir de samedi jusqu’au lundi sur les reliefs Est et Centre dépassant les 700 mètres d'altitude et de 900 à 1 000 mètres concernant les régions ouest.

Les températures connaitront une baisse significative, variant entre 8 à 14 degrés sur les régions du nord et jusqu’à 2 degrés dans les régions de l’intérieur du pays.