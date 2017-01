L'application effective du système de conventionnement est impérative selon Boudiaf

Related Articles

13/01/2017

L'application effective du système de conventionnement entre les établissements hospitaliers et la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs non-salariés (CASNOS) est impérative, a souligné Le ministre de la Santé de la population et de la réforme hospitalière Abdelmalek Boudiaf jeudi à Alger.

En effet, lors de l’ouverture d'une rencontre nationale d'orientation au profit des centres hospitaliers, le ministre de la santé a affirmé que le système de conventionnement est devenu nécessaire étant un outil de régulation du financement des activités hospitalières, exprimant par la même occasion "son regret de voir son application ajournée plusieurs fois pour divers motifs".

Abdelmalek Boudiaf a appelé dans ce sens l'ensemble des directeurs centraux des centres hospitalo-universitaires (CHU) à appliquer le système de conventionnement de façon expérimentale, dans le but "de préparer son application effective dans les plus proches délais, et ce afin de contrôler les dépenses et assurer une meilleure prise en charge du malade".