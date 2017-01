Transport ferroviaire: lancement du système de vente électronique de billets

La société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a lancé, ce jeudi au niveau des gares d’Agha et d'Alger, un nouveau système de vente électronique de billets sur les parcours des trains de grandes lignes et inter villes via des terminaux de paiement électronique (TPE).

"Ce nouveau système de vente électronique de billets via des terminaux de paiement électronique (TPE), appelé à être généralisé sur l'ensemble des gares de grandes lignes et inter villes, sera mis au profit de la clientèle détentrice de carte interbancaires (CIB)", a indiqué la même source tout en assurant que ce mode de paiement sera renforcé, incessamment," via internet".