Le Canada enquête sur sa mission diplomatique en Algérie

La mission diplomatique canadienne en Algérie fait l'objet d'une enquête interne, sur une possible affaire de fraude ayant entraîné des pertes estimées à 1,7 million de dollars.

En effet, selon le journal canadien The Clobe And Mail citant la porte-parole de Global Affairs Canada, la mission diplomatique en Algérie est identifiée parmi celles "à haut risque de fraude", soumises à une évaluation. Outre l'Algérie, les missions diplomatiques canadiennes en Russie, Nigeria, Kenya et Inde y sont également citées.

Selon la même source, une douzaine du personnel de l'Ambassade du Canada à Haïti ont été limogé dans le cadre de cette enquête qui a débuté en 2015. Celle-ci à révélé que les employés recrutés localement à l'Ambassade du Port-au-Prince avaient mis en place plusieurs "programmes de fraude" depuis 2004, qui consistent à gonfler les factures et le vol de biens.