Sommet Afrique-France : L’Algérie appelle à une mobilisation internationale pour la paix au Mali

14/01/2017

Le premier ministre, Abdelmalek Sellal, a participé samedi au Sommet Afrique-France se déroulant à Bamako au Mali, en qualité de représentant du président Abdelaziz Bouteflika.

Sellal a réitéré la disposition de l’Algérie à accompagner le Mali dans la mise en œuvre de l’Accord de paix et de réconciliation et a insisté sur la nécessité de la mobilisation internationale afin de réaliser les objectifs de développement consignés dans cet accord.

Le chef du gouvernement a souligné les progrès notables de la démocratie, de la bonne gouvernance politique et économique en Afrique.

Par ailleurs, le Premier ministre dans son intervention, a relevé les défis qui guettent la stabilité sécuritaire dans la région du Sahel, afin d’instaurer une coopération contre le terrorisme, le crime organisé, le trafic de drogues, d’armes et de personnes, ainsi que le kidnapping, la traite des personnes et migration.

En outre, Sellal a appelé à concentrer les efforts communs pour combattre les véritables causes des fléaux qui s’abattent sur l’Afrique, notamment la pauvreté, les maladies et les flux de migration massifs en recourant au dialogue et aux moyens pacifiques pour les résoudre et les dépasser.