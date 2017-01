Alerte Météo: Une tempête de neige touchera le Nord de l'Algérie à partir de lundi soir

Des intempéries plus importantes, marquées par des chutes de neige qui toucheront les reliefs centre et Est de 600 mètres et plus, sont prévues à partir de ce lundi soir.

Intervenant sur EnnaharTV, la chargée de communication de l'Office national de météorologie (ONM), Houaria Berrakta, les wilayas du Nord, notamment Ouest, connaîtront un léger répit ce dimanche soir et lundi matin, avant de renouer avec des pluies et neiges plus importantes dès lundi soir.

Les températures resteront toujours trop basses, provoquant la formation de verglas.