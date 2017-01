Routes Bloquées à cause de la neige, 4 personnes tuées dans des accidents routiers

Related Articles

15/01/2017

Quatre personnes décédées et 23 blessées durant les accidents routiers enregistrés durant les dernières 24 heures par les gendarmes, aux différentes wilayas du nord, indique un communiqué de la Gendarmerie Nationale.

Les wilayas les plus touchées par ses accidents sont Blida, Oum El-Bouaghi et Constantine avec deux accidents chacune contre 18 accidents routiers enregistrés sur l’ensemble des wilayas concernées, l’élément humain en est la principale cause.

La Gendarmerie a annoncé la détérioration de plusieurs routes nationales et wilayales dans les régions centre et Est du pays ayant pour cause les perturbations climatiques dans ses régions.

Suite à cela, le communiqué a indiqué les routes fermées à cause de l’accumulation de la neige, qui sont les suivantes, RW 137B, RW135B, RW142 à Jijel, RN26A et RN9 à Bejaïa, RN15, RN33 et RN30 à Tizi-Ouzou, RW 132 à Skikda, RN76, RW 43 et 44 à Bordj Bou Arreridj, RN 20 à Souk-Ahras, RW 16 et 16A à Annaba, RN74-75-77 à Sétif et enfin la RN 45 et RW 172 à Batna.