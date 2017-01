Alerte Météo: Les chutes de neige se poursuivront jusqu'à lundi après-midi (ONM)

Les chutes de neige continueront d'affecter les wilayas du centre et de l'Est du pays jusqu'à demain, lundi 16 janvier à 15h00, indique aujourd'hui l'Office national de météorologie (ONM) dans un nouveau BMS.

La neige touchera, précise l'ONM, les reliefs centre et Est dont l'altitude atteint ou dépasse les 800 mètres.

Les wilayas concernées sont Ain Defla, Blida, Médéa, Tizi-Ouzou, Bouira, Béjaia, Sétif, Tébessa, Bordj Bou Arreridj, Jijel, Guelma, Batna, Oum El-Bouaghi et Khenchela.

L'épaisseur de la neige est estimée entre 15 et 20 cm, pouvant atteindre localement les 30 cm.

Les chutes de neige qu’a connu le Nord du pays, ont provoquées la fermeture et la dégradation de plusieurs routes, plusieurs accidents, ainsi que la fermeture de certains aéroports notamment à Sétif et à Constantine.