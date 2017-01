Entretien entre Messahel et des parlementaires de la chambre des représentants de Libye

Related Articles

16/01/2017

La situation en Libye ainsi que les moyens d'accélérer la mise en œuvre du processus politique on fait l’objet d’une rencontre dimanche à Alger, entre le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etat arabes, et une délégation de parlementaires de la Chambre des Représentants de Libye, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères, rapporte l’APS.

Les deux parties ont évoqué, lors de cet entretien, la situation en Libye, tant sur le plan politique, sécuritaire et économique et les moyens d'accélérer la mise en œuvre du processus politique, à travers une dynamique de dialogue inclusif inter-libyen et la réconciliation nationale".