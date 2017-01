Lamamra réitère le droit des Palestiniens à établir leur propre Etat indépendant

Related Articles

16/01/2017

Lors de la Conférence ministérielle concernant le processus de paix dans le Moyen-Orient dimanche à Paris, Ramtane Lamamra, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a réitéré le droit des Palestiniens à établir leur propre Etat indépendant, a indiqué l'APS.

''Dans une région du Moyen-Orient marquée par l'extrémisme et le terrorisme, seule la restauration des droits inaliénables du peuple palestinien dans son Etat indépendant, avec la capitale de l'Est d'Al-Quds, ouvrirait une nouvelle ère pour tous les peuples de la région" a déclaré Lamamra, a précisé la même source.

A l’issue de cette conférence, le minsitre a salué l'initiative française et l'a soutenue, espérant qu'elle serait couronnée de succès, il a également souligné que la participation de 70 Etats et organisations à la Conférence de Paris a montré leur engagement au rétablssement de la paix et mettre fin au conflit sioniste palestinien.