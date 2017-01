BMS: Nouvelle alerte à la neige dans 19 wilayas

L'Office national de météorologie a placé 19 wilayas centre et Est du pays en alerte neige, dans un nouveau bulletin météo spécial (BMS).

Il s'agit des wilayas d'Ain Defla, Blida, Médéa, Tissemsilt, Tizi-Ouzou, Bouira, Souk Ahras, Tébessa, Béjaia, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Jijel, Constantine, Mila, Guelma, Batna, Oum El-Bouaghi, Skikda et Mila.

Les chutes de neige se poursuivront dans ces wilayas jusqu'à mercredi 18 janvier à 06h00 et l'épaisseur de la neige est estimée, durant la validité du BMS, à 20 cm, pouvant dépasser localement les 40 cm, notamment à Béjaia, Jijel, et Sétif.