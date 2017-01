Ligne ferroviaire Thénia-Tizi Ouzou : mise en service le 15 avril

Related Articles

16/01/2017

La ligne ferroviaire électrifiée Thenia/Tizi-Ouzou sera mise en service le 15 avril prochain, a annoncé lundi le ministre des Travaux publics et des Transports, Boudjemaâ Talaï, lors d'une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Tizi Ouzou.

S'arrêtant sur l’état d’avancement de ce projet au niveau de la gare ferroviaire de Tadmaït à l’entrée ouest de Tizi Ouzou, le ministre a averti les entreprises en charge des travaux qu’aucun décalage des délais de livraison, de lancement des essais et de mise en service ne sera toléré, puisque le chantier a déjà accusé un retard de trois ans.

"L’Etat a dépensé 60 milliards de dinars pour la concrétisation de ce projet important pour la région. Je serai intransigeant sur le respect des délais de lancement des essais que vous avez fixé entre le 1er et 14 avril et la date de la mise en service effective et réelle de la voie ferrée qui est le 15 avril", a-t-il lancé, notamment en direction des responsables de l’agence nationale d’étude et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF) et la société national des transports ferroviaires (SNTF), ainsi que le groupement d’entreprises en charge des travaux.

Des élus locaux ont tenté de faire valoir l’opportunité de repousser les délais, faute de la persistance de certaines oppositions sur le tronçon devant accueillir une partie du projet au niveau de certaines localités comme Tadmaït et Draâ Ben Khedda en plus de retard dans le déplacement de 11 lignes électriques de haute et moyenne tension au niveau de Boumerdes et Draâ Ben Khedda.

Une thèse complètement rejetée par le premier responsable du secteur qui refuse d’entendre la moindre excuse au 15 avril prochain, date de démarrage du premier train qui transportera des voyageurs entre Tizi Ouzou et Alger en passant par Boumerdes.

Le projet de la modernisation de la ligne ferroviaire Thénia-Tizi Ouzou vers Oued Aïssi sur une distance 50 km comporte entre autres neuf (09) viaducs, 21 ponts rails, 11 ponts route et quatre (04) tunnels au niveau de Thénia, Naciria, Tadmaït et Draâ Ben Khedda, ainsi que six (06) gares à Si Mustapha, les Issers, Bordj Ménaïel, Naciria, Tadmaït et Draâ Ben Khedda, en plus d’une halte à Boukhelfa.

La wilaya de Tizi Ouzou compte deux autres projets de lignes ferroviaires actuellement en étude, à savoir celle qui reliera Draâ El Mizan et Dellys et l’extension de ligne Thénia-Oued Aïssi vers Tamda et Azazga sur 25 km.

Boudjemaâ Talaï a inspecté également le projet de la réalisation de la pénétrante autoroutière reliant Tizi Ouzou à l’autoroute Est-Ouest au niveau de Djebahia sur 48 km et a donné des instructions fermes pour accélérer les travaux et trouver une solution définitive à la problématique des oppositions évoquées par le groupement d’entreprises algéro-turque.

Le taux d’avancement de ce projet dont le coût avoisine les 60 milliards de dinars ne dépasse pas les 30 %, ce qui a poussé le ministre à préconiser la mise en service partielle du projet sur certaines parties qui seront finalisées dans les mois à venir.

"Les deux projets de la voie ferrée et la pénétrante de l’autoroute Est-Ouest ont coûté à eux seuls près de 120 millions de dinars aux caisses de l’Etat."

Cet argent mobilisé doit être utilisé et servir à quelque chose. Ce sont des projets d’utilité publique qui ouvriront toutes les voies au développement de la région et de toute l’Algérie. Il est donc inadmissible de céder sur de telles infrastructures à cause de contraintes d’opposition ou d’expropriation.

"Il faut appliquer la loi dans toute sa rigueur et prendre les mesures qui s’imposent pour relancer les travaux et achever les chantiers", a-t-il soutenu.

Ce projet comporte sept (07) échangeurs, 37 ouvrages d’art dont 21 viaducs, deux tunnels à Draâ El Mizan (900 mètres) et Aït Yahia Moussa (700 mètres) et 48 km de routes dont 36 au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou sur lesquels huit kilomètres n’ont même pas été entamés pour un problème d’expropriation.