Chutes de neige: Trafic routier perturbé, plusieurs routes coupées

Suite aux fortes précipitations de neige sur les régions centre et Est du pays, le trafic routier sur certaines routes nationales et chemins de wilayas est perturbé, a-t-on appris de la Gendarmerie nationale.

Les routes nationales 105, 77 et 77-A sont bloquées au niveau de la commune de Djemila à Jijel, les chutes de neige ont causé le blocage des routes nationales 15, 33 et 62 situées à Bouira, ainsi que la RN 76 au niveau de Nordj Zemoura à Bordj Bou arreridj et la RN 75 au niveau de Tala ifacene et Bouana à la wilaya de Sétif.