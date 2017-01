Approvisionnement en gaz dans le Sud-est de la France: GRTgaz accuse l'Algérie

Related Articles

17/01/2017

Le Directeur général de GRTgaz, filiale d'Engie, a pointé du doigt l'Algérie pour la situation "préocuppante" que connait le Sud-est de la France pour son approvisionnement en gaz.

En effet, Thierry Trouvé, DG de GRTgaz, a affirme que cette situation "assez préoccupante" vient du fait du quasi-arrêt des livraisons de gaz depuis l'Algérie au terminal méthanier de Fos-sur-Mer, rapportent Reuters et Le Figaro aujourd'hui.

Cette situation tendue vient d'un "problème de production" en Algérie, un des principaux fournisseurs de gaz en France, et "beaucoup de bateaux (transportant du gaz naturel liquéfié) ont été annulés", explique Trouvé, qui appelle les expéditeurs de gaz à s'organiser "pour faire venir du GNL en février".

Selon Le Figaro, "la situation est particulièrement tendue du fait du froid annoncé cette semaine sur le territoire français, qui entraîne un fonctionnement maximal des centrales à gaz pour produire de l'électricité et alimenter le chauffage des Français".