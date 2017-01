Décès du Moudjahid et ancien ministre Boualem Baki

Related Articles

17/01/2017

Le moudjahid et ancien ministre des Affaires religieuses et de la Justice, Boualem Baki, est décédé lundi à l'âge de 95 ans, a-t-on appris auprès du ministère des Affaires religieuses et des wakfs.

Le défunt a occupé plusieurs postes de responsabilité durant les années 80 dont celui de ministre des Affaires religieuses et ministre de la Justice. Il a également été élu en tant que député à l'APN en 1977.

En cette douloureuse circonstance, le ministre des Affaires religieuses et des wakfs, Mohamed Aïssa, a adressé un message de condoléances à la famille du défunt, dans lequel il a mis en exergue le parcours riche de cette "éminente personnalité nationale" notamment dans le secteur des Affaires religieuses, où il fut l'initiateur de plusieurs projets de réalisation de grandes mosquées.