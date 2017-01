Intempéries: Une cellule de crise installée au ministère de l'Intérieur

Une cellule de crise a été installée au ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales pour suivre l'évolution des intempéries, a appris Alg24.

La cellule de crise est chargée d'actionner le plan national d'intervention en cas d'urgence.

Pour rappel, plusieurs régions du pays, notamment celles du centre et de l'Est, connaissent depuis trois jours d'importantes chutes de pluie et de neige. Plusieurs axes routiers ont ainsi été bloqués et le transport aérien perturbé.