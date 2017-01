Réunion du Comité militaire: L'Algérie et Israël désignés pour "briefer" l'Otan

L'Algérie a été désignée au côté de l'occupant israélien pour "briefer" le comité militaire de l'Otan sur la situation sécuritaire dans la région Afrique du Nord et Moyen Orient (MENA), indique aujourd'hui le Département de défense américain dans un communiqué.

Le comité militaire va, faut-il le souligner, rencontrer les 7 membres du dialogue méditerranéen de l'Otan, à savoir la Jordanie, l'Egypte, l'Algérie, Israël, la Mauritanie, le Maroc et la Tunisie. Pour le président de ce comité, le Tchèque Petr Pavel, "Il est important de comprendre leur (pays méditerranéens) point de vue sur la situation sécuritaire dans la région et leurs attentes".