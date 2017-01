Accidents de la route : 7 personnes décédées et 5 autres blessées en une journée

Sept (7) personnes sont décédées et 5 autres ont été blessées lundi dans des accidents de la circulation routière, selon un bilan de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d'Ain Defla, avec deux personnes décédées et une autre blessée, suite au renversement d’un véhicule léger survenu sur la RN 65, dans la commune de Bouabida, a précisé la même source.

Suite aux fortes précipitations météorologique, caractérisées par des chutes de pluies et de la neige sur les régions nord du pays, où le trafic routier reste "très difficile", au niveau des wilayas de Bouira ,Bejaia ,Tizi Ouzou, Constantine, Oum el Bouaghi , Mila , Jijel , Souk Ahras Skikda et Khenchela, les opérations de déneigement de certain axes routiers sont en cours par les services concernés, a ajouté la même source.

Dans ce même contexte, les services de la protection civile de la wilaya de Mila sont intervenus pour le dégagement de 5 véhicules, à leurs bord 12 personnes bloquées par la neige sur le CW N° 3, dans la commune de Teleghma.

Par ailleurs, les services de la protection civile sont intervenus pour prodiguer les soins de première urgence à 27 personnes incommodées par le monoxyde de carbone CO, émanant des appareils de chauffage et chauffe-bains dans leurs habitations (10 personnes à la wilaya de Sétif, 4 personnes à la wilaya de Mila , 5 personnes à la wilaya Bordj Bou Arreridj , 4 personnes à la wilaya de Oum el Boughi , 4 personnes à la wilaya de Djelfa ).

Les victimes ont été prises en charge sur les lieux, puis évacuées dans un état "satisfaisant" vers les établissements de santé , tandis que 2 personnes sont décédées asphyxiées par le monoxyde de carbone CO émanant d’un appareil de chauffage, dans la wilaya d’Annaba, précisément à la cité Boussedra, dans la commune d'El Bouni.

Les corps des deux victimes ont été évacués par les éléments de la protection civile vers l’hôpital d’Ibn Rochd.

Durant la même période, les unités de la protection civile ont enregistré 2.896 interventions, dans les différents types d’interventions, pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaire, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité.